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В Ивано-Франковской области сегодня будут слышны взрывы: в ОВА назвали причину

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Ивано-Франковская область, Понедельник 14 ноября 2022 07:39
В Ивано-Франковской области сегодня будут слышны взрывы: в ОВА назвали причину Фото: в Ивано-Франковской области сегодня будут слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В понедельник, 14 ноября, в Ивано-Франковской области могут быть слышны взрывы из-за проведения учений ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Светлану Онищук.

Онищук призвала жителей следить за сигналами воздушной тревоги и обязательно направляться в укрытие при необходимости.

"Если вы сегодня слышите звуки взрывов в то время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - написала она.

Напомним, что 19 октября в Ивано-Франковской области раздавались взрывы.

В тот день оккупанты нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

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Ивано-Франковская область
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