В Ивано-Франковской области могут раздаваться взрывы, военные будут проводить учения
Фото: в Ивано-Франковской области могут раздаваться взрывы, военные будут проводить учения (Getty Images)
В Ивано-Франковской могут раздаваться взрывы. Наши военные будут проводить учения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Ивано-Франковской областной военной администрации Светланы Онищук.
"Внимание. Сегодня наши военные проводят учения! Услышав звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Победа за нами", - пишет Онищук.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киевской области вчера раздавались взрывы из-за уничтожения взрывоопасных предметов.
Также недавно на земельном участке в Гостомеле была найдена граната, которая находилась там с периода вражеской оккупации.
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