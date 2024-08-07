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В Ивано-Франковской области 80-летняя женщина умерла от нового штамма COVID-19 FLiRT

Среда 07 августа 2024 20:28
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В Ивано-Франковской области 80-летняя женщина умерла от нового штамма COVID-19 FLiRT Иллюстративное фото: в Ивано-Франковской области женщина умерла от COVID-19 FLiRT (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Первый летальный случай от нового субварианта коронавируса FLiRT был зафиксирован в Ивано-Франковской области. Умерла 80-летняя женщина.

Об этом заявил генеральный директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Руслан Савчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

По его словам, умершая женщина является жительницей одной из общин Ивано-Франковской области. Она была госпитализирована в одну из больниц области - у больной была высокая температура и тяжелое состояние.

"Лабораторно мы подтвердили, что в ее организме был субвариант FLiRT классического штамма Omicron. Женщина имела также сопутствующие заболевания - сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. Основным диагнозом была коронавирусная болезнь, поскольку она имела все симптомы и это было клинически и лабораторно подтверждено", рассказал Савчук.

Она была переведена в терапевтическое отделение, после чего через несколько дней она скончалась.

"То есть с момента госпитализации до момента, когда ей стало хуже и пациентка умерла, прошло 20 дней. Медики оказывали всю возможную помощь, но COVID-19 унес ее жизни", - сказал он.

Стоит отметить, что в Ивано-Франковской области субвариант FLiRT подтвердили только у умершей пенсионерки. Но коронавирусная болезнь активно циркулирует.

COVID-19

В конце 2019 началась пандемия COVID-19, которая стала серьезным испытанием для систем здравоохранения по всему миру. Быстрое распространение болезни привело к обилию смертей, а разработка вакцины стала ключевым этапом борьбы с заболеванием.

В конце июля 2024 года директор Департамента здравоохранения КГГА Валентин Гинзбург сообщил о значительном росте заболеваемости COVID-19 в Киеве.

А уже 7 августа заместитель председателя Министерства здравоохранения (МОЗ), главного государственного санитарного врача Игорь Кузин рассказал, что новый штамм коронавирусной инфекции FLiRT более заразен, чем его предшественники.

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COVID Коронавирус Ивано-Франковск
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