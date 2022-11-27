В Ивано-Франковск прибыл очередной гуманитарный груз от Фонда Ахметова

Гуманитарный груз с тысячей гигиенических наборов от фонда был доставлен в местный хаб. По словам переселенцев, такие наборы до сих пор остаются одной из их главных потребностей после переезда на новое место.

Каждый гигиенический набор состоит из самых необходимых вещей: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

В общей сложности до конца года для переселенцев из Мариуполя будет передано 40 тысяч гигиенических наборов от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.