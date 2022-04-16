У Іванкові під час окупації чоловік вкрав автомобіль Держприкордонслужби

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом лиходієві повідомлено про підозру. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Правоохоронці розшукали авто, а 32-річного жителя села Дитятки затримали та відправили в ізолятор тимчасового тримання.

Так, під час ворожої окупації селища Іванків на початку березня чоловік викрав кросовер "Chevrolet Niva", який належав Державній прикордонній службі України.

Раніше ми повідомляли, що на Запоріжжі окупанти викрали спецавтомобілі з медзакладів та шкільний автобус.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 52-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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