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У Іванкові під час окупації чоловік вкрав автомобіль Держприкордонслужби

У Іванкові чоловік вкрав автомобіль прикордонників (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Тетяна Самарук

Поліцейські затримали 32-річного жителя села Дитятки, який вкрав автомобіль Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Так, під час ворожої окупації селища Іванків на початку березня чоловік викрав кросовер "Chevrolet Niva", який належав Державній прикордонній службі України.

Правоохоронці розшукали авто, а 32-річного жителя села Дитятки затримали та відправили в ізолятор тимчасового тримання.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом лиходієві повідомлено про підозру. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

У Іванкові чоловік вкрав автомобіль Держприкордонслужби (facebook.com/pol.kyivregion)

Раніше ми повідомляли, що на Запоріжжі окупанти викрали спецавтомобілі з медзакладів та шкільний автобус.

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Київська область