Івана Купала 2018: обряди та традиції свята

Традиції та обряди народного свята Івана Купала прославляють природу і сонце

В ніч з 6-го на 7 липня святкується Івана Купала. Традиції та звичаї цього дня, а також що потрібно робити в містичне свято згідно з давніми ритуалами - розповість Styler.

Символами народного свята здавна були сонце, вода і рослини, з ними і пов'язані головні традиції цього дня. Вважалося, що правильно виконані ритуали в купальську ніч здатні принести здоров'я, молодість і багатство.

Івана Купала і в наш час залишається досить популярним святом в Україні. Багато його обрядів дуже яскраві, веселі та романтичні.

Івана Купала - свято вогню і сонця

Раніше Купала відзначали в день літнього сонцестояння, і саме світило було його головним символом. Купальський день з особливо сильною енергетикою ділив рік на два цикли.

Після свята ночі стають довшими, чому радіє нечиста сила, згідно з повір'ями. Тому, щоб відігнати злих духів, на Івана Купала прийнято розводити високе багаття.

Фото: Традиція на Івана Купала - розведення багать (pixabay.com/Free-Photos)

Увечері навколо вогню завжди збиралася молодь для святкових розваг. Влаштовувалися змагання на найвищий стрибок через вогонь. Закохані пари за допомогою купальського вогнища перевіряли свої почуття. Хлопець з дівчиною бралися за руки і стрибали через вогонь. Якщо в момент стрибка вони не рознімали рук, це означало, що їх кохання буде міцним і довгим.

Світло купальського вогню відганяло злих духів і недуги, тому наприкінці свята до багаття приводили домашніх тварин, а також спалювали одяг хворих родичів.

Купальські купання: що потрібно робити в свято

Традиція купатися у водоймах на Івана Купала пов'язана з тим, що в церковному календарі до дня літнього сонцестояння був також приурочений день пам'яті Іоанна Предтечі, який провів обряд хрещення Ісуса Христа в Йордані.

За прикметою, води річок, озер, джерел на свято очищають тіло і душу. До водоймищ можна вирушати в ніч на Купала і з ранку 7 липня. Також вважається, що ранкова роса в святковий день - цілюща. Вмитися нею - зберегти красу і молодість на довгі роки.

Фото: На Івана Купала плетуть вінки і ворожать (pixabay.com/StockSnap)

Найвідоміше ворожіння на Купала також пов'язане з водою. Дівчина в святковий вечір повинна сплести вінок, обов'язково використавши певні рослини (лопух, іван-да-мар'я, ведмеже вушко). Потім вінок із запаленою усередині свічкою потрібно пустити по воді і спостерігати, що буде відбуватися. Свічка, яка швидко згасла, говорить про те, що почуття не взаємні. Якщо вінок тоне - заміж найближчим часом вийти не судилося, а якщо пливе швидко і далеко - до сімейного щастя і міцного кохання.

Чарівні квіти на Купала: ритуали з рослинами

Як свідчать народні легенди, всі трави і рослини в свято наділяються лікувальною силою. Тому з ранку на Івана Купала можна вирушати в луки і поля збирати цілющі дари природи.

Головним символом свята завжди була папороть. Чарівна квітка цієї рослини з'являється тільки опівночі та відкриває перед щасливчиком, який її знайде, здатність розуміти мову природи, а також наділяє даром бачити скарби.

Цю казкову легенду протягом багатьох століть все ще намагаються перевірити і відправляються в купальську ніч на пошуки папороті.

Фото: Папороть - головний символ Івана Купала (pixabay.com/Free-Photos)

У слов'янському фольклорі є ще одна історія, пов'язана з квіткою іван-да-мар'я і святом Купала. Брата Івана розлучили з сестрою Марією в ранньому дитинстві. Через багато років вони зустрілися і закохалися, навіть не підозрюючи про свої родинні зв'язки. Коли правда розкрилася, хлопець кинувся у вогонь, а дівчина втопилася у річці. Але в святкову Купальську ніч вони відродилися в красивій жовто-синій квітці.

У народній медицині квітка іван-да-мар'ї завжди використовувалася для загоєння ран. У будинках його розкладали по кутах кімнат для захисту від злодіїв.

Їстівні квіти (video.rbc.ua)