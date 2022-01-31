Підсумки 2021 року: будівельна галузь України зберегла високі темпи зростання

За даними статистичного відомства, у будівництві будинків обсяги будівництва за 2021 рік зросли на 7,6%, у т.ч. житлових - 16,8%, нежитлових - 3,2%. У будівництві інженерних споруд обсяги зросли на 3,1%.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України 2021 року склав 253,9 млрд гривень. Нове будівництво склало 29,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 45,0%, реконструкція і технічне переоснащення - 25,4%.