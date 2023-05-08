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Итальянская нефтегазовая компания Eni обвиняет "Газпром" в снижении поставок газа

Фото: Eni (facebook.com/Eni)
Автор: Дмитрий Браславский

Итальянская Eni начала арбитражное разбирательство после того, как "Газпром" снизил поставки газа в Италию практически до нуля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя итальянской нефтегазовой компании, которое приводит Bloomberg.

"Снижения, примененные "Газпром экспортом", подлежат конфиденциальному арбитражному разбирательству", - говорится в заявлении.

Итальянский энергетический гигант добавил, что заключенные ранее контракты с "Газпром экспортом" остаются в силе.

"Потоки российского газа в Италию упали почти до нуля. Российская компания начала сокращать поставки в июне прошлого года", - сказал генеральный директор Eni Клаудио Декальци.

Итальянская компания стремится полностью заменить российские объемы газа к 2025 году, ориентируясь на Алжир, Египет, Мозамбик, Конго и Катар. Италия импортировала около 40% своего газа из России до вторжения в Украину.

Напомним, что дочерняя компания российского "Лукойла" завершила продажу нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии. Ее купила кипрская частная инвестиционная компания GOI Energy после одобрения итальянскими властями.

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ГазпромРоссийская ФедерацияИталия