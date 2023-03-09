Итальянка Вирер выиграла стартовую гонку этапа Кубка мира по биатлону в Швеции

Бронзовая медалистка Пекина-2022 выиграла индивидуальную гонку. 32-летняя спортсменка преодолела 15-километровую дистанцию за 41:19,6 минуты.

Вирер закрыла все мишени на четырех огневых рубежах. В скорости она еще и опередила соотечественницу Лизу Виттоцци. Та тоже отстрелялась без промахов, но отстала от победительницы более чем на 25 секунд. Дополнила подиум немка Дениз Херманн-Вик с одним промахом.

Лучшей среди украинок стала Елена Билосюк. Опытная биатлонистка выбила все 20 мишеней, но в скорости проиграла Виреру почти 5 минут. Как следствие, украинка заняла лишь 32-е место.

В топ-40 попали еще две украинки – Юлия Джима и Анастасия Меркушина. Каждая из них промахнулась дважды. Хуже всего выступила Любовь Кипяченкова. С четырьмя выстрелами в "молоко" она финишировала в восьмом десятке.

Итоги биатлонной индивидуальной гонки 15 км, женщины:

Доротея Вирер Лиза Виттоцци (+25,5) Дениз Херманн-Вик (+1:38,8)

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32. Елена Билосюк (+4:41,4)

37. Юлия Джима (+5:01,9)

38. Анастасия Меркушина (+5:04,1)

54. Дарья Блашко (+6:00,4)

72. Любовь Кипяченкова (+8:32,5)