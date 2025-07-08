В Италии нашли повешенной 18-летнюю украинку, которая пропала несколько дней назад

Как сообщают СМИ, Бугаева находилась в туристическом поселке южного итальянского региона Апулия в рамках европейского проекта с братиславским университетом Коменского.

Девушка пропала 4 июля. В ее гостиничном номере нашли телефон, паспорт и лист с несколькими мобильными номерами. Незадолго до исчезновения она перевела определенную сумму денег брату.

Сначала итальянские правоохранители считали, что Бугаева сама решила сбежать, поскольку незадолго до исчезновения узнала, что ее стажировка в Италии завершится 6 июля без возможности продолжения, тогда как многие другие студенты оставались до сентября.

Украинку также заметили на камерах видеонаблюдения неподалеку от места стажировки. С них было видно, что Бугаева направляется к пляжу, а затем ее следы исчезли.

Сегодня стало известно, что тело 18-летней девушки нашли в километре от туристического поселка, где она стажировалась. По предварительным данным, ее нашли повешенной в лесистой местности.

В настоящее время рассматривается версия самоубийства, поскольку девушка была привязана к дереву простыней. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы проверить, можно ли найти признаки, совместимые с другими версиями смерти украинки.