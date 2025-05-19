В Италии возродили легендарную марку авто: представлен первый суперкар за много лет

Серийная машина отличается от прототипа лишь мелкими функциональными деталями. Суперкар выполнен в стилистике 1960-х годов. Создатели называют De Tomaso P72 духовным наследником родстера De Tomaso P70, над которым работали еще основатель фирмы Алехандро де Томазо и знаменитый конструктор Кэррол Шелби.

Интерьер De Tomaso P72 также пронизан ретростилем и аналоговым духом. Создатели гордятся полным отсутствием сенсорных экранов и другой электроники. Даже держатель для смартфона не имеет разъема для подключения к бортовой системе суперкара. Центральным элементом салона стал изящный рычаг МКП с открытым механизмом переключения.

Заявлено, что P72 имеет вполне оригинальный углепластиковый монокок. Геометрия крепления и кинематика подвесок типа Push-Rod на подрамниках тоже созданы специально для P72. Серийный суперкар получил двигатель V8 с оригинальным приводным нагнетателем. Сообщается, что он развивает 700 л.с.

В паре с двигателем работает шестиступенчатая механика с укороченными передачами, которая отправляет всю тягу на заднюю ось. Подчеркивается, что, в соответствии с аналоговой идеологией, P72 полностью лишен электронных ассистентов, оставляя водителя один на один с машиной.

Динамические характеристики не объявлены, зато уже известен тираж суперкара De Tomaso P72 - всего 72 экземпляра. Цены пока не объявлены, но ранее была информация, что купе будет стоить 1,6 млн евро. Производство машин будет организовано на собственной фабрике в немецком Афальтербахе, строительство которой было завершено в декабре прошлого года. Первые товарные автомобили попадут к заказчикам до конца этого года.