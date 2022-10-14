RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Италии спикером Палаты депутатов избрали "великого поклонника" Путина

Фото: Лоренцо Фонтана (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Италии избрали нового спикера Палаты депутатов - нижней палаты парламента. Им стал член правой партии "Лига" и "большой поклонник" президента России Владимира Путина Лоренцо Фонтана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Rai.

Во время голосования Фонтана набрал 222 голоса депутатов. Также его кандидатуру поддержала и партии "Братья Италии" Джорджии Мелони, которая, возможно, будет возглавлять правительство.

В течение политической карьеры Фонтана сражался с гражданскими союзами однополых пар и абортами. Заявлял о том, что Италия якобы находится под ударом однополых браков и иммиграции и страну необходимо защитить в битве не на жизнь, а на смерть.

В то же время, депутат является фанатом Путина. По его словам, глава Кремля является якобы "эталоном для тех, кто верит в националистическую модель общества" и называл его "светом" для западного мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияРоссийская Федерация