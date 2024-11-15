Италия одолела Бельгию, Англия разгромно отомстила Греции: что произошло в Лиге наций

"Скуадра Адзурра" обыграла бельгийцев на выезде. Единственный мяч подопечные Лучано Спаллетти оформили в дебюте встречи. Ди Лоренцо получил передачу из глубины и прострелил вдоль ворот от лицевой линии. На свободное пространство ворвался Тонали и отправил мяч в сетку. Одного гола хватило не только для победы, но и досрочного выхода из группы. Италия еще и "прицепом" сборную Франции подтянула.

Англия приехала в Афины с намерением реваншироваться за домашнее поражение. "Три льва" тоже организовали быстрый гол – Мадуэке отдал на Уоткинса, а тот из центра штрафной пробил кипера. Еще дважды подопечные Ли Карлси отличились под занавес встречи. Сначала Беллингем попал в штангу, а мяч от спины Влаходимоса оказался за линией. А потом хавбек "Ливерпуля" Джонс пяткой элегантно устроил разгром.

Результативным был матч в Любляне. Однако хозяева в большинстве своем пропускали от сборной Норвегии. На 4-й минуте Нуса ворвался в штрафную и попал в ближний угол. Отыгрались словенцы на экваторе тайма, когда Шешко реализовал одиннадцатиметровый. Перед перерывом Холанд воспользовался выходом один на один. А во втором тайме балканскую команду добили Нуса роскошным ударом и Гауге – в отрыве.

Первую победу в турнире одержали Фареры. Сборной Армении не пошла на пользу отставки Александра Петракова. Кавказская команда минимально уступила островитянам. Единственный мяч фарерцы оформили с 11-метровой отметки. Пенальти уверенно исполнил Давидсен. Теперь сборная Фарерских островов среди претендентов на выход в Дивизион B, а вот армяне рискуют вылететь в Лигу D.