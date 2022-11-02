Италия заморозила новый пакет военной помощи Украине, но временно, - СМИ

Источники из Министерства обороны Италии в комментарии СМИ заявили, что пока указ о выделении помощи не рассматривается. Однако собеседники в правительстве заявляют, что позиция Италии по отношению к Украине не изменится. Страна продолжить поддерживать украинскую армию.

"Италия продолжит поддерживать Киев и в военном отношении. Мир достигается за счет того, что Украина может защищаться", - сказал собеседник издания.

При этом причиной задержек в поставках оружия называют процедуру согласования пакет с НАТО.

"Только и только потому, что сначала необходимо согласовать с НАТО и детально изучить военные запросы Украины. Только тогда мы поймем, что нужно Киеву и какое вооружение мы сможем поставить", - добавили источники в правительстве.

Отмечается, что в ближайшие дни генсек НАТО Йенс Столтенгберг посетит Рим. Он проведет встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и министром обороны Гвидо Крозетто.