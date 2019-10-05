Італія внесла Україну до списку "безпечних країн", мігрантів з яких вважатимуть такими, що не мають права на захист, і депортуватимуть, якщо вони не нададуть доказів, що їхньому життю дійсно щось загрожує. Список представив італійський міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо під час прес-конференції в п'ятницю, 4 жовтня, передає DW.

Загалом до списку увійшло 13 країн, крім України в ньому: Сербія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко і Туніс.

Ді Майо зазначив, що мігранти з країн, внесених о списку, становлять третину шукачів притулку в Італії.

Міністр сподівається, що ухвалені зміни пришвидшать розгляд заяв про притулок, поданих шукачами з цих країн, "приблизно від двох років до чотирьох місяців".

За його словами, ухвалення списку є "першим кроком", після якого має зрости кількість депортацій шукачів притулку, які отримали відмови.

Нагадаємо, Греція раніше заявила, що планує депортувати 10 тис. мігрантів після смертельної пожежі і зіткнень в найбільшому таборі мігрантів на Лесбосі.