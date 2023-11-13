Италия – Украина: Спаллетти потерял трех футболистов перед финалом отбора Евро-2024

Тренерский штаб сборной Италии во главе с Лучано Спаллетти столкнулся с нешуточными кадровыми проблемами перед решающими поединками квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации .

"Скуадра Адзурра" в ноябре проведет два официальных матча. 17 ноября итальянцы встретятся с Северной Македонией, а 20 ноября будут противостоять национальной команде Украины.

Из ростера сборной Италии вылетели вратарь Алекс Мерет, фланговый защитник Давиде Калабрия и центрбек Рафаэль Толои. Все они получили повреждения в 12-м туре Серии А на минувших выходных. Спаллетти пока не вызвал новых исполнителей, чтобы заменить травмированных.

В списке вызванных на ноябрьский сбор осталось 26 футболистов. В частности, в распоряжении тренерского штаба будут 3 вратаря – Доннарумма, Проведель и Викарио. За места в линии обороны будут конкурировать Ачерби, Бастони, Дармиан, Димарко, Буонджорно, Камбьясо, Гатти и Ди Лоренцо.

Итальянская сборная в очном противостоянии с Украиной определит судьбу второй путевки на Евро-2024 от группы C. В настоящее время "сине-желтые" набрали 13 очков, сыграв 7 поединков. Зато сборная Италии записала в актив 10 пунктов после шести матчей. Победителем квинтета стала Англия.