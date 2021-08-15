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Італія проводить евакуацію дипломатів з аеропорту Кабула

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Кабул, Неділя 15 серпня 2021 05:20
Італія проводить евакуацію дипломатів з аеропорту Кабула Фото: Італія вивозить своє диппредставництво з Афганістану (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Італія вивезла своє дипломатичне представництво в аеропорт Кабула. Рим готується покинути Афганістан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Крім того, в Афганістан буде направлений літак італійських ВПС, який також 15 серпня має взяти участь в евакуації італійських громадян.

"Після запрошення покинути країну, враховуючи серйозне погіршення умов безпеки, завтра, 15 серпня, приблизно о 21:30 з аеропорту Кабула, громадянам Італії буде відкритий рейс ВПС США", - зазначено в електронному листі, який МЗС Італії розіслав громадянам країни, що знаходяться в Афганістані.

Раніше Великобританія відмовилася від дипломатичної присутності в Афганістані.

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