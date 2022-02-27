Італія надасть Україні 110 млн євро допомоги

"Ми тільки що підписали резолюцію, яка передбачає негайну виплату 110 мільйонів євро уряду Києва, як конкретний вираз солідарності Італії і підтримки народу, з яким ми підтримуємо братні відносини", - написав він.

Нагадавши, Україна розраховує на фінансову підтримку десятка країн для стабільної роботи її економіки і банківської системи. Центральний банк Польщі виділив на умовах валютного свопу Нацбанку України майже 1 млрд доларів на підтримку резервів.

США також заявили про плани надати Україні фінансову підтримку, частина якої буде витрачена на потреби оборони. Про готовність виділити фінансування говорили також влада Франції, Німеччини та інших країн ЄС.

Крім того, Нацбанк і Мінфін просять МВФ представити Україні екстрене фінансування для підтримки в умовах воєнного стану.