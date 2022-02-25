RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Італія підтримає відключення Росії від SWIFT, - Кулеба

Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з головою дипломатії Італії Луїджі Ді Майо. Країна запевнила у своїй підтримці щодо відключення Росії від SWIFT.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.

"Провів розмову з главою італійської дипломатії Луїджі Ді Майо. Повна солідарність Італії з Україною. Колега запевнив мене, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Володимир Зеленський закликав ЄС накласти ембарго на Росію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІталіяSWIFT