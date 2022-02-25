Італія підтримає відключення Росії від SWIFT, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з головою дипломатії Італії Луїджі Ді Майо. Країна запевнила у своїй підтримці щодо відключення Росії від SWIFT.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.
"Провів розмову з главою італійської дипломатії Луїджі Ді Майо. Повна солідарність Італії з Україною. Колега запевнив мене, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT", - заявив Кулеба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Володимир Зеленський закликав ЄС накласти ембарго на Росію.