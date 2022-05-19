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Італія подала в ООН план миру для України. Він має чотири етапи

Фото: Італія запропонувала план миру для України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Італія розробила план миру та врегулювання кризи в Україні. Документ складається з чотирьох етапів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Документ був розроблений Міністерством закордонних справ Італії за участю урядового палацу Кіджі. План включає не лише припинення вогню в Україні, але й співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема Євросоюзом, G7 та ООН.

Італія назвала чотири етапи для подолання кризи, які будуть проходити під наглядом Міжнародної групи сприяння (GIF):

  • припинення вогню та ліквідація лінії бойових зіткнень під наглядом ООН;
  • вступ України за короткий термін до Євросоюзу та її нейтральний статус без приєднання до НАТО;
  • угода між Україною та Росією щодо територій Донбасу та Криму для вирішення протиріч за міжнародно-визнаними кордонами;
  • новий багатосторонній договір про мир та безпеку в Європі, який має забезпечити контроль за озброєннями та запобігання конфліктам.

План був вчора представлений міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо у Нью-Йорку. Документ вже передали генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррішу.

Нагадаємо, глава італійського уряду Маріо Драгі закликав терміново припинити вогонь в Україні, щоб розпочати серйозні переговори для врегулювання конфлікту.

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