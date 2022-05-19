Італія подала в ООН план миру для України. Він має чотири етапи

Італія розробила план миру та врегулювання кризи в Україні. Документ складається з чотирьох етапів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.
Документ був розроблений Міністерством закордонних справ Італії за участю урядового палацу Кіджі. План включає не лише припинення вогню в Україні, але й співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема Євросоюзом, G7 та ООН.
Італія назвала чотири етапи для подолання кризи, які будуть проходити під наглядом Міжнародної групи сприяння (GIF):
План був вчора представлений міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо у Нью-Йорку. Документ вже передали генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррішу.
Нагадаємо, глава італійського уряду Маріо Драгі закликав терміново припинити вогонь в Україні, щоб розпочати серйозні переговори для врегулювання конфлікту.
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