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Італія оштрафувала Facebook на 7 млн євро через використання даних користувачів

Автор: Андрій Козловський

Антимонопольний комітет Італії оштрафував соціальну мережу Facebook на 7 млн євро через невиконання наказу щодо припинення використання даних користувачів. Цей наказ був виданий ще в листопаді 2018 року.

Про це повідомляє ANSA.

Як повідомляється, Комітет ще декілька років назад зобов'язав соціальну мережу опублікувати виправлену заяву з приводу припинення неналежного використання даних користувачів на домашній сторінці веб-сайту соцмережі в Італії, а також в її додатку та на особистій сторінці кожного користувача в Італії. Однак Facebook проігнорував таке рішення регулятора.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ірландський і французький філії корпорації Google погодилися виплатити Франції штраф у розмірі 1,1 млн євро. Причиною стало некоректне відображення рейтингів готелів в країні.

Також РБК-Україна писало, що правозахисна організація Amnesty International звинуватила компанії Facebook і Google в допомозі уряду В'єтнаму піддавати цензурі критику і придушувати інакомислення. Зазначається, що компанії блокують контент з критикою уряду В'єтнаму.

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