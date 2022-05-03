ru ua
Вт, 03 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Італія має намір повністю відмовитися від російського газу до 2024 року

Новость на русском →
Рим, Вівторок 03 травня 2022 19:58
Італія має намір повністю відмовитися від російського газу до 2024 року Фото: Італія назвала терміни відмови від імпорту газу з Росії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Італія планує повністю припинити імпорт газу з Росії до другої половини 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра з питань екологічного перехідного періоду Італії Роберто Чинголані в інтерв'ю газеті La Repubblica.

"Ми маємо стати автономними до другої половини 2024 року, щоб наша країна могла обійтися без імпорту російського газу", - заявив італійський чиновник.

Також він прокоментував запропонований Росією механізм оплати за газ в рублях. Чинголані вважає, що Єврокомісія має ухвалити "чітке та недвозначне" політичне рішення з цього питання, щоб уникнути перекладання відповідальності на окремі уряди та нафтогазові компанії.

Нагадаємо, що Італія - один із найбільших імпортерів російських енергоресурсів з моменту початку війни Росії проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Італія Імпорт газу
NEWS
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні