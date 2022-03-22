Італія хоче, щоб Україна була в ЄС, - Драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі відреагував на звернення українського президента Володимира Зеленського до італійського парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Прем'єр Італії назвав спротив України російському вторгненню "героїчним". Також він пообіцяв постійну підтримку біженцям, які змушені були рятуватися від бойових дій, та військову допомогу.

"Зарозумілість російського уряду зіткнулася з гідністю українського народу, якому вдалося приборкати експансіонсітські цілі Москви та покласти величезні видатки на армію вторгнення", – заявив Драгі.

Зачепив італійський прем'єр-міністр і питання членства України в ЄС. Процес приєднання він прогнозує довгим через необхідність реформ, але пообіцяв українцям підтримку.

"Я хочу сказати президенту Зеленському, що Італія на боці України в цьому процесі. Італія хоче, щоб Україна була в Європейському Союзі", – додав Драгі.