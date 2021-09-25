RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Італія хоче домогтися відмови від вугілля в усьому світі

Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що його країна разом з партнерами буде працювати над забороною використання вугілля у світі. З такою заявою він виступив на сесії Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Драгі.

"Ми маємо намір укласти глобальну угоду, покликану якомога швидше згорнути використання вугілля й, відповідно до цієї мети, заблокувати фінансування нових подібних проєктів", - сказав італійський прем'єр.

Драгі зазначив, що Італія також працюватиме над відмовою від виділення субсидій на викопні джерела енергії, але сприятиме використанню відновлювальних джерел.

"Боротьба зі змінами клімату вимагаю багатостороннього залучення та прагматичної співпраці усіх головних глобальних гравців - як багатих, так і економік, що розвиваються", - додав він.

Нагадаємо, ціни на вугілля в Європі досягли рекордного за останні 13 років значення.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНІталіяКримінальна справа