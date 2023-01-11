Италия готова направить в Украину новую партию военной помощи, - МИД

"Мы делаем для Украины все, что можем. Мы готовы прислать больше оружия. Очевидно, что парламент будет проинформирован перед тем, как мы это сделаем", - сказал Таяни.

Глава МИД отметил, что Италия уже отправила более 50 тонн электротехнического материала для возобновления электросети Украины. Также Рим обсуждает с Францией средства ПВО.

"Мы также подтвердили наше намерение поддерживать полную независимость Украины во время вчерашней встречи между премьер-министром Джорджией Мелони и премьер-министром Японии Фумио Кисидой", - добавил глава МИД.