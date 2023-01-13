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Италия анонсировала проведение конференции по восстановлению Украины

Фото: Италия анонсировала проведение конференции по восстановлению Украины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Италия начинает подготовку к конференции по вопросам восстановления Украины, запланированную на март 2023 года.

Об этом заявил министр по вопросам предприятия и национального производства Италии Адольфо Урсо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

По словам итальянского министра, по согласованию с министром иностранных дел страны Антонио Таяни готовится "большая конференция по вопросам восстановления, которая объединит за одним столом итальянские и украинские институциональные органы власти и бизнес-структуры".

С украинскими собеседниками Урсо обсудил темы, которые станут предметом конференции в Италии.

"Я подтвердил полную поддержку Италией быстрого начала восстановления, непрерывности гуманитарной помощи и тщательного рассмотрения запросов Украины на помощь в восстановлении стратегической инфраструктуры, например, электросетей, как в двустороннем, так и в европейском контексте", - прокомментировал он.

Кроме того, глава министерства промышленности Италии передал от премьер-министра Джорджии Мелони сигнал о полной солидарности Рима с Украиной и украинским народом.

Напомним, глава МИД Италии Антонио Таяни заверил в продолжении поддержки Украины. Рим готов поставить еще больше оружия для ВСУ.

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Италия