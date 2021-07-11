Італія - Англія: онлайн-трансляція фіналу Євро-2020

Кінець першого тайму! Англія лідирує і поки веде справу до перемоги досить впевнено. У Італії нічого не виходить в атаці. Перерва.

45+1" Чотири хвилини додав арбітр Бьорн Куйперс. В першу чергу, за паузу в зв'язку з травмою Жоржиньо.

43" Скільки Італія не володіє м'ячем, що не пасуется між собою - нічого в атаці не виходить. Ну а Англії потрібно грамотно дотримати цю перевагу.

35" Федеріко К'єза влаштував невелике шоу, розібравшись і обігравши суперника в центрі поля, пройшовши до штрафної і пробив. Пікфорд просто дивився куди полетить м'яч і той пролетів поруч зі штангою. Англії пощастило.

34" Був шанс загострити у Англії. Кейн віддавав короткий пас в штрафний на Стерлінга, але м'яч все ж потрапив в ноги італійських захисників і атака обірвалася перед шансом забити другий гол.

30" Англія в легкому темпі іноді атакує, але головна задача їх не допустити гостроти від італійців. І поки суперника вдається стримати.

25" Жоржиньо повернувся на поле, хоча раніше нам показали, ніби до виходу на поле готується Брайан Крістанте.

23" Жоржиньо полежав на газоні, схопившись за праве коліно. Його вивели за межі поля і поки незрозуміло, чи зможе він грати.

Журналісти в твіттері повідомляють, що на стадіон прорвалися ряд людей без квитків на матч. Перед грою біля Уемблі був хаос і деяким, схоже, вдалося потрапити на головний матч року буквально безкоштовно.

13" В останні хвилини мінімум гостроти. Команди безумовно готові бігти і роблять це, але створювати моменти не виходить.

Відео голу збірної Англії

7". Штрафний у Італії. Лоренцо Інсіньє пробив, перекинув стінку, але і створ воріт теж.

2". ГОООООООООООООЛЛЛЛ !!! Збірна Англії відкриває рахунок дуже швидко. Після невдалого кутового Італії англійці розбіглися в контратаку, яка завершилася подачею Кальвіна Філліпса і замиканням Люка Шоу точним ударом в ближній кут. 1:0!

Матч стартував! Чекаємо переможця Євро-2020!

Команди на полі. Виконуються національні гімни.

Обидві збірні виграли свої групи, не пропустивши жодного гола. При цьому Італія виграла всі три матчі групи A, Англія одного разу зіграла внічию. При цьому англійці аж до півфіналу зберігали свої ворота "сухими", досить впевнено проходячи своїх опонентів в 1/8 (перемога над Німеччиною 2:0) і 1/4 (перемога над Україною 4:0) фіналу. Але в півфіналі таки пропустили зі штрафного від Данії.

Для Італії плей-офф виявився досить складним з самого початку. Спершу була перемога в овертаймі над Австрією 2:1. Потім, хоч і без додаткового часу, перемога в складному матчі над Бельгією з таким же рахунком 2: 1.

Правда півфінали вийшли для обох збірних складними - Італія лише по пенальті обіграла Іспанію, а Англія змогла вирвати перемогу у Данії на 104-й хвилині.

Стартові склади

Італія: Доннарумма - Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон - Барелла, Жоржиньо, Верратті - К'єза, Іммобіле, Інсіньє

Англія: Пікфорд - Вокер, Стоунз, Магвайр - Тріпп'єр, Філліпс, Райс, Шоу - Маунт, Кейн, Стерлінг