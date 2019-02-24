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В Італії зросло число жертв урагану

Новини » Надзвичайні події    24.02.2019 - 07:06
В Італії зросло число жертв урагану
Фото: наслідки урагану в Італії (Twitter/ANSA)

Раніше повідомлялося про трьох загиблих, тепер відомо про 4 жертви

В Італії в результаті сильного урагану в провінції Лаціо загинули щонайменше четверо людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Сильні пориви вітру в декількох регіонах країни призвели до падіння дерев та руйнування будівель та інших конструкцій.

"Чотири людини загинули в місті Альвіто внаслідок обвалу стіни, причиною якого могла бути негода. А недалеко від Риму високе дерево розтрощило автомобіль під час руху, в результаті чого загинув 45-річний чоловік. У цьому ж регіоні загинув 14-річний хлопчик", - зазначено в повідомленні.

Також травму голови отримала жінка за кермом автомобіля, на який під час посилення вітру впало дерево. Інцидент стався в Сан-Себастьяно-аль-Везувіо. Поруч з жінкою в машині знаходився її син. Потерпілу госпіталізували, зараз її стан стабільний. У дитини легкі травми.

Нагадаємо, раніше влада Італії повідомляла про трьох загиблих внаслідок урагану. Наслідки негоди ліквідовують.

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