В Італії за добу від коронавірусу померли майже 100 людей

В Італії число смертей від викликаного коронавірусом захворювання за добу збільшилось на 97, загальне число померлих досягло 463 чоловік. Про це повідомляє Reuters.

Кількість інфікованих в даний час складає 9172. Відзначається, що 724 осіб повністю одужали.

Нагадаємо, 8 березня повідомлялося, що в Італії число смертей від викликаного коронавірусом захворювання за добу збільшилось на 133, загальна кількість померлих від хвороби в країні досягло 366 чоловік.

РБК-Україна писало, що кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі станом на ранок 8 березня становить 106 161, з них понад 9 тисяч зафіксовані в Європі. В Європейському регіоні зафіксовано 9358 випадків захворювання коронавірусом COVID-19, зокрема, 255 - летальні.

Раніше повідомлялося, що в Італії через спалах коронавірусу вирішили закрити на карантин більше 20 провінцій. Зараз в цих провінціях дороги перекриті, а в'їзд і виїзд дозволяється в разі "крайньої необхідності". Триватиме карантин мінімум до 3 квітня.