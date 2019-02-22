В Італії Ryanair і Wizz Air оштрафували за обмеження багажу

Ryanair оштрафований на три мільйони євро, а Wizz Air - на один мільйон євро

Авиакомпании Ryanair и Wizz Air оштрафовали в Италии за ограничение багажа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Лоукостеры должны заплатить в Италии миллионные штрафы за ограничение размеров ручной клади и требование оплачивать ее большие габариты.

Штраф на авиаперевозчиков наложило итальянское антимонопольное ведомство AGCM, которое считает, что дополнительная оплата за размер ручной клади, введенная в прошлом году обеими лоукостерами, является нечестной торговой практикой. В частности, указано, что пассажир имеет право взять на борт ручную кладь разумных размеров, так как это является частью стандартных практик авиаперевозчиков и сервисов, не должно быть предметом дополнительной оплаты, считают в AGCM.

Итальянский регулятор оштрафовал Ryanair на три миллиона евро, а Wizz Air - на один миллион евро.

Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 15 января 2019 года ужесточила нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах. Нормы будут действовать для пассажиров, которые приобрели билеты после 1 ноября 2018 года. Для тех, кто купил билеты раньше, пока сохраняются старые нормы.