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В Італії намагалися підпалити будинок пропагандиста Соловйова і залишили йому послання

Фото: російський пропагандист Володимир Соловйов (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

В Італії невідомі спробували вчинити пожежу на одній з Вілл на озері Комо, що належить російському пропагандистові Володимиру Соловйову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Ansa.

За даними видання, пожежа виникла рано вранці. Для розпалювання вогню були використані шини. Йдеться про віллу в Ловено-ді-Менаджо.

Крім того, зазначається, що на озері Комо постраждала ще одна вілла Соловйова В П'янелло-дель-Ларіо. У ній теж були шини, які підпалили, а зовнішні стіни будинку облили фарбою.

Також на стінах Соловйову залишили послання - написи проти самого пропагандиста і російської війни в Україні. В цілому, у два будинки було занесено понад 50 покришок.

Справа розслідується карабінерами командування провінції Комо.

Нагадаємо, Соловйову в Італії належать як мінімум три об'єкти нерухомості на озері Комо (район з найбільшою присутністю російських олігархів в Італії поряд з озером Гарда).

Все його майно було заарештовано в рамках застосування антиросійських санкцій. Сам Соловйов протестував щодо арешту вил, називавши ці заходи нібито "несправедливими й нелогічними".

Як відомо, з початку військового вторгнення росіян в Україну, Соловйов виправдовує напад на Україну і звірства російських військових.

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Італія