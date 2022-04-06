В Італії намагалися підпалити будинок пропагандиста Соловйова і залишили йому послання

За даними видання, пожежа виникла рано вранці. Для розпалювання вогню були використані шини. Йдеться про віллу в Ловено-ді-Менаджо.

Крім того, зазначається, що на озері Комо постраждала ще одна вілла Соловйова В П'янелло-дель-Ларіо. У ній теж були шини, які підпалили, а зовнішні стіни будинку облили фарбою.

Також на стінах Соловйову залишили послання - написи проти самого пропагандиста і російської війни в Україні. В цілому, у два будинки було занесено понад 50 покришок.

Справа розслідується карабінерами командування провінції Комо.

Нагадаємо, Соловйову в Італії належать як мінімум три об'єкти нерухомості на озері Комо (район з найбільшою присутністю російських олігархів в Італії поряд з озером Гарда).

Все його майно було заарештовано в рамках застосування антиросійських санкцій. Сам Соловйов протестував щодо арешту вил, називавши ці заходи нібито "несправедливими й нелогічними".

Як відомо, з початку військового вторгнення росіян в Україну, Соловйов виправдовує напад на Україну і звірства російських військових.