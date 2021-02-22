В Італії продовжили заборону на поїздки між регіонами

Уряд Італії прийняв рішення продовжити заборону на поїздки між регіонами. Обмеження діятиме щонайменше до 27 березня.

Про це повідомляє агентство ANSA .

Попередня заборона на міжрегіональні подорожі діяла до четверга, 25 лютого.

Також продовжить діяти правило, згідно з яким заборонено здійснювати візити до інших людей більш як двоє осіб разом зі своїми дітьми до 14 років.

"Це є обов'язковим - продовжувати дію обмежень у період поширення штамів коронавірусу", - заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанза.