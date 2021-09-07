В Італії планують заборонити електросамокати для неповнолітніх

Така ініціатива була висунута владою після того, як 13-річний хлопчик загинув під час катання на електросамокаті на велодорозі в Сесто-Сан-Джованні, поблизу Мілана.

"На жаль, трагічні випадки, які все продовжують траплятись, вимагають більш ретельного врегулювання того, як користуватись цими транспортними засобами", - йдеться в повідомленні.

Крім того, законопроєктом пропонується зобов’язати власників електросамокатів мати страховку, яка до цього часу вимагалася тільки від неповнолітніх.