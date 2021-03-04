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В Італії місцеві вибори перенесуть через пандемію на осінь

Автор: Андрій Козловський

Вибори в органи місцевої влади в південній італійській області Калабрія і безлічі міст, включаючи Рим, Мілан і Неаполь, будуть перенесені з весни на осінь через пандемію коронавірусу. Уряд країни прийме відповідну постанову найближчими днями.

Про це повідомила газета La Repubblica.

Як повідомляється, вибори в Калабрії були намічені на 11 квітня. У травні-червні вибори в місцеву адміністрацію повинні відбутися в більш ніж 1,2 тисячі міст. До 20 млн італійців візьмуть участь у голосуванні.

Як вказує газета, вибори переносяться на 10-11 жовтня. Раніше пандемія вже стала причиною перенесення виборів. Зокрема, референдум щодо реформи парламенту і скорочення кількості законодавців, який повинен був відбутися в березні минулого року, був проведений у вересні.

Нагадаємо, в кінці лютого міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанса підписав постанову, якою посилив діючі обмеження, запроваджені через поширення коронавірусу COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що уряд Італії прийняв рішення продовжити режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Він буде продовжений до кінця квітня.

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