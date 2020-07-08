IT-підприємець Ігор Фісун інвестував в модернізацію ТОВ УКРКАРТ

Українській фінтех-інвестор Ігор Фісун придбав ТОВ УКРКАРТ. В планах підприємця - модернізувати компанію, створити інноваційні digital-продукти та вивести їх на міжнародний ринок. Для УКРКАРТ вже закупили сучасне обладнання, компанія розширює штат технічних фахівців.

“На базі процесингового центру УКРКАРТ наша фінтех-команда може створити нові рішення. З цим ресурсом ми побудуємо екосистему фінансових сервісів для банківського сервісу, мерчантів, e-commerce. Ми вже розробили road-map продуктової лінійки на 2020-ий рік і поступово випускатимемо нові фінансові сервіси”, - прокоментував власник ТОВ УКРКАРТ Ігор Фісун.

Зокрема компанія закуповує додаткове програмне забезпечення SmartVista та розробляє digital-banking для клієнтів. До кінця року ТОВ УКРКАРТ планує розширити інтеграцію з сервісами ApplePay/GooglePay та стати TTP в UnionPay.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що продукти УКРКАРТ масштабуватимуться на міжнародних ринках.

Довідка:

ТОВ УКРКАРТ - комплексний інтегратор у сфері побудови платіжних систем. Компанія є найстарішим в Україні незалежним процесинговим центром. УКРКАРТ зареєстровано в міжнародних платіжних системах: в якості Third Party Processor (TPP) - в Visa та Member Service Provider (MSP) - в MasterCard, а також 3DS Service Provider - в обох платіжних системах. Компанія отримала статус технічного еквайра НПС “Простір” та є оператором послуг платіжної інфраструктури НБУ.