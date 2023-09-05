IT-гигант SAP отключит "Российские железные дороги" от своего программного обеспечения

Немецкий поставщик промышленного софта SAP отключит "Российские железные дороги" от своего программного обеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака .

Отмечается, что IT-гигант отключит от своего программного обеспечения не только "Российские железные дороги", а и все другие российские компании.

Ермак заявил, что этот шаг является важным, чтобы "россияне все больше погружались в каменный век во всем".

Что будет дальше

Российское издание "Коммерсант" сообщило, что клиенты разработчика уже начали передавать техподдержку своим системам локальным IT-компаниям.

Одной из них может стать "Лаб СП", основанная бывшими сотрудниками SAP. Однако полная замена SAP пока невозможна, считают эксперты, решения компании отвечают за работу базовых систем предприятий, и полноценных аналогов нет.

Российские компании отключат от поддержки программного обеспечения до 31 декабря текущего года.

SAP SE

Немецкая корпорация, разработчик программного обеспечения и поставщик услуг консалтинга, производящая корпоративное программное обеспечение и обеспечивающая поддержку программ для компаний любого размера во всем мире.

SAP является крупнейшим разработчиком корпоративного программного обеспечения в Европе и четвертым по величине разработчиком корпоративного программного обеспечения в мире с 2009 года. Самым известным продуктом компании SAP является ее программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (SAP ERP).

Международный бизнес покидает рынок России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России.

Недавно японский ритейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России. Таким образом, компания прекратила вести бизнес в этой стране.

Также одна из самых крупных страховых групп Европы компания Uniqa продала свой бизнес в России и таким образом покинула ее рынок.