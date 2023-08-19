ISW: у ВСУ много вариантов перерезать критически важные "сухопутные коридоры" врага

17 августа американская газета Washington Post сообщила, что, по оценке разведывательного сообщества Штатов, украинские военные в ходе контрнаступательных действий не дойдут до оккупированного Мелитополя в Запорожской области, и не достигнут своей основной цели - перерезать российский сухопутный коридор в захваченный Крым.

Согласно неподтвержденной разведывательной оценке, эффективные оборонительные операции РФ и плотные минные поля сдерживали продвижение ВСУ, и будут продолжать это делать.

Как говорится в публикации WP, анонимные официальные лица США заявили, что Силы обороны будут продвигаться в пределах нескольких километров от Мелитополя, но не дальше.

Продвижение ВСУ в пределах нескольких км от Мелитополя приведет к тому, что важные автомобильные и железнодорожные пути, от которых россияне зависят в плане снабжении своих войск, окажутся в пределах досягаемости украинских артиллерийских систем, что серьезно подорвет способность оккупантов продолжать использовать их для этой цели.

В ISW обращают внимание, что из опубликованных отчетов остается неясным, почему аналитики разведки США, как сообщается, пришли к выводу, что освобождение Мелитополя - "единственный способ, с помощью которого Украина может разрезать российский сухопутный мост".

Так, эксперты Института изучения войны на самом деле оценивают, что у ВСУ есть много вариантов перерезать критически важные российские наземные пути сообщения вдоль северного побережья Азовского моря, из которых деоккупация Мелитополя является лишь одним из них.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в частности, высказал расхождение во мнении с предполагаемой разведывательной оценкой 15 августа. Чиновник заявил, что перспективы контрнаступления ВСУ для достижения значительных "стратегических успехов" останутся неясными в течение как минимум месяца или дольше.

В ISW отмечают, что пока преждевременно давать оценки общему успеху продолжающихся украинских контрнаступательных операций, происходящих на нескольких направлениях продвижения к нескольким различным очевидным целям.

Аналитики последовательно озвучивают оценки, что контрнаступление ВСУ будет "затяжной, нелинейной серией операций, которые, вероятно, будут продолжаться в фазах с разным темпом".

"Украинское контрнаступление не является отдельным набором запланированных операций, и текущие контрнаступательные операции, вероятно, создают более благоприятные условия для более крупных значимых операций", - говорится в отчете.

В ISW резюмируют, что продолжают считать, что контрнаступательные операции ВСУ значительно уничтожают обороняющиеся силы российских оккупантов, и что общая деградация оборонительной линии захватчиков создает возможности для любого украинского прорыва, который может иметь потенциально важное оперативное значение.

Ключевые выводы:

ВСУ 18 августа продолжили наступательные операции как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, продвинулись дальше в районе Роботино на западе Запорожской области.

Кремль активизировал свои усилия по усилению долгосрочного контроля над российским информационным пространством, угрожая достоверности источников, которые информируют более широкое освещение Западом боевых действий в Украине.

Официальный представитель Южного оперативного командования ВСУ капитан первого ранга Наталья Гуменюк оспорила заявления РФ о том, что оккупанты должным образом отремонтировали мост через Чонгар после украинского удара 6 августа.

Войска РФ 18 августа вели наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, в районе Бахмута, на рубеже Авдеевка - Донецк, а также в районе восточного приграничья Донецкой области - западной части Запорожской области, на отдельных участках наступали.

Контрнаступление ВСУ

Этим летом украинские военные активизировали наступательные действия на востоке и юге нашей страны. В частности, в Донецкой и Запорожской областях.

За это время нашим защитникам удалось освободить более 10 населенных пунктов. Недавно Минобороны Украины сообщило об освобождении поселка Урожайное на западе Донецкой области. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили эту информацию.

Спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев 18 августа сообщил, что украинские военные продолжают наступательную операцию в районах южнее Бахмута.