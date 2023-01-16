ISW: Запад должен продолжить поддерживать Украину до полного разгрома РФ на поле боя

Партнеры и союзники должны продолжить оказывать поддержку, чтобы Украина могла полностью разгромить российские войска на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Западу нужно будет помогать Киеву в долгосрочной перспективе, даже если наступление РФ в 2023 году провалится, поскольку Кремль все равно готовится к длительной войне", - отметили аналитики.

В отчете ISW указали, что Москва не отказалась от своих максималистических целей, несмотря на колоссальные потери и провалы на поле боя.

"Российские военные якобы сохраняют право голоса на ход войны, несмотря на свои слабости, и активно создают условия для проведения крупных операций, поскольку война вступает в свой второй год", - предупредили специалисты.

Именно поэтому, подчеркивают в Институте изучения войны, государства, входящие в антипутинскую коалицию, должны действовать быстро и не медлить в принятии важных решений.