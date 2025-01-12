В ISW спрогнозировали требования Путина на возможных переговорах по Украине

Американские аналитики объяснили, что такие требования Путина касаются изоляции Украины и ослабления Североатлантического альянса (НАТО).

В отчете ISW была проанализирована публикация Financial Times (FT) от 10 января, в которой бывший высокопоставленный кремлевский чиновник и другой источник рассказали, что Путин на любых подобных переговорах будет сохранять свои довоенные требования по предотвращению вступления Украины в НАТО, и принуждение блока вывести военные контингенты из стран Восточной Европы.

Указанные собеседники рассказали FT, что российский диктатор будет пытаться "изменить правила" международной системы, чтобы гарантировать, что нет "никаких угроз для России", что фактически созвучно его ультиматуму в декабре 2021 года Соединенным Штатам Америки перед полномасштабным вторжением в Украину.

Так, в 2021 году Путин требовал от НАТО:

взять на себя обязательства не принимать Украину или любые другие страны в качестве новых членов,

и чтобы США поддерживали запрет на расширение альянса, а блок не разворачивал никаких военных сил в государствах, которые стали членами НАТО после мая 1997 года,

еще глава Кремля требовал запретить любую военную деятельность НАТО в Украине, Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии,

запретить развертывание ракет средней дальности в районах, которые могут достичь территории РФ,

и запретить США развертывать ракеты средней дальности в Европе или ядерные ракеты за пределами территории Штатов.

В ISW обратили внимание, что Путин особенно использовал и активизировал этот нарратив в 2021 году, чтобы сформировать информационное пространство и оправдать полномасштабное вторжение в Украину перед нападением в феврале 2022 года.

Между тем аналитики отмечают, что НАТО "не предприняло никаких существенных действий по расширению в Восточной Европе или продвижению будущего членства Украины в НАТО между Бухарестской декларацией 2008 года, которая обещала Украине и Грузии возможное членство в НАТО, и 2022 годом".

В Институте изучения войны констатируют, что требования Путина от декабря 2021 года "выходят за пределы Украины и направлены на откат НАТО".

"Кремль, вероятно, стремится воскресить этот нарратив, пытаясь заставить западных лидеров молчаливо согласиться на максималистские требования Путина, которые ослабят НАТО под видом "компромисса" на любых будущих мирных переговорах по войне в Украине", - пишут эксперты.

Также в отчете напомнили, что 10 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков повторил, что Кремль готов вести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом без каких-либо "предварительных условий".

Вместе с тем в ISW продолжают оценивать, что "никакие переговоры не приведут к значимому или устойчивому миру, пока Путин остается преданным своим довоенным требованиям полной капитуляции Украины и ослабления НАТО".

Вопрос о переговорах между Украиной и РФ

В настоящее время Украина и Россия не ведут мирные переговоры. Однако на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США, который заявлял о намерениях посадить Киев и Москву за стол переговоров, в прессе стали все чаще звучать высказывания разных обозревателей, топ-чиновников и даже лидеров стран, что переговоры могут начаться уже в 2025 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что сначала хотел бы получить от Трампа гарантии, а потом начинать переговоры с РФ.

Между тем недавно глава МИД РФ Сергей Лавров успел отклонить "мирные предложения" команды Трампа. Хотя официальных инициатив из США еще даже не поступало.

Напомним, в конце ноября прошлого года глава МИД Андрей Сибига отмечал, что РФ, несмотря на постоянные заявления, на самом деле не хочет мира в войне.

Также добавим, что в декабре эксперты ISW отмечали, что Россия исключает пересмотр условий для переговоров с Украиной.