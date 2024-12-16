В ISW спрогнозировали дальнейшую судьбу российских военных баз в Сирии

По данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, среди российских военных ходят слухи о том, что Кремль и неопределенные сирийские субъекты согласились оставить до 3 тысяч военнослужащих РФ в порту Тартус и на авиабазе Хмеймим в Латакии.

Украинская разведка также сообщает, что российские военнослужащие в порту Тартус и на авиабазе Хмеймим, а также на близлежащих кораблях "в регионе", имеют проблемы с питьевой водой и продовольствием. Они ждут доставку провизии военно-транспортными самолетами, которые участвуют в эвакуации российского военного имущества из Сирии.

"Сообщения о том, что военнослужащие РФ ожидают дополнительных поставок продовольствия, свидетельствуют о том, что Кремль, вероятно, не планирует или не может полностью эвакуировать базы в ближайшем будущем", - предполагают в ISW.

OSINT-аналитик МТ Anderson 15 декабря сообщил, что на спутниковых снимках зафиксированы фрегаты "Адмирал Головко" и "Адмирал Григорович", которые все еще находятся на рейде примерно в 15 километрах от порта Тартус. В то же время, на спутниковых снимках не фиксируются другие корабли российской флотилии, которые недавно находились в открытом Средиземном море.

По данным украинского ГУР, российские войска сопровождают неустановленные вооруженные группы, которые воевали против режима Башара Асада, и которые отходят из "отдаленных районов" Сирии, вероятно, в направлении западного побережья.

17 декабря сирийское СМИ заявило, что войска РФ отошли с авиабазы Тиас (к западу от Пальмиры в провинции Хомс) в направлении авиабазы Хмеймим.

14 декабря украинская разведка сообщила, что некоторые российские солдаты ждали на авиабазе Тиас, пока российский военный командир пытался договориться о гарантиях безопасности для солдат с военными контингентами других неустановленных государств.

Согласно сообщениям, Россия также недавно вывела свои войска из ряда баз в районах Манбидж и Кобани (Айн-эль-Араб) на севере Сирии на фоне наступления против Сирийских демократических сил, которое поддерживает Турция.

"Россия, вероятно, выведет войска со своей последней крупной базы на севере Сирии в Камышлы, ведь Турция и действующие в Сирии группы, в частности "Хайят Тахрир аль-Шам" и Сирийская национальная армия, похоже, не готовы допустить, чтобы Россия в дальнейшем там оставалась", - прогнозируют в ISW.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер также предложил 15 декабря "поддержать" российскую консолидацию в Хмеймиме и Тартусе, предполагая, что Турция не будет поддерживать другие российские базы.