ISW: саммит в Джидде показал усиление разногласий Китая с РФ относительно войны в Украине

На саммите в Джидде (Королевство Саудовская Аравия), что состоялся 5-6 августа, стало очевидным растущее несогласие Пекина с Москвой в вопросе урегулирования полномасштабной войны РФ против Украины, в частности в интересах Кремля.

В публикации отмечается, что The Financial Times сообщило о том, что китайские представители на встрече в Джидде были "конструктивны" и "стремились показать, что (Китай) - это не Россия". Издание цитировало одного европейского дипломата, который присутствовал на саммите, и отметил, что "простое присутствие Китая показывает, что Россия становится все более изолированной".

Сообщается, что китайская делегация заявила о своей готовности принять участие в следующей встрече в аналогичном формате, которая, вероятно, также будет без участия РФ.

Российский инсайдерский источник утверждал, что Москва отвергла китайский "мирный план" по Украине из 12 пунктов от февраля 2023 года (китайская делегация вновь представила его на переговорах в Саудовской Аравии), и что некоторые китайские элиты "тайно выражают свое недовольство действия российского руководства" по урегулированию войны в Украине.

Как говорится в отчете, сообщения о переговорах в Саудовской Аравии и утверждения инсайдеров, если они верны, согласуются с предыдущими оценками ISW о том, что Китай не полностью поддерживает Россию в вопросе Украины.

Кроме того, это указывает также на мнение аналитиков о том, что отношения Москвы и Пекина не являются "партнерством без ограничений", как это желает Кремль.

Ключевые выводы:

ВСУ 7 августа продолжали контрнаступательные действия как минимум на двух участках фронта.

Российские силы и оккупационная "администрация" продолжают стремиться смягчить последствия недавних украинских ударов по узлам материально-технического снабжения вдоль ключевых российских наземных коммуникаций, соединяющих оккупированный Крым с оккупированной частью Херсонской области.

Российское оппозиционное издание Verstka предположило, что Следственный комитет России и его глава Александр Бастрыкин напрямую причастны к насильственной депортации украинских детей в РФ и насильственному включению украинских детей в российские программы военной подготовки.

Украинская делегация на переговорах в Саудовской Аравии представила мирный план из 10 пунктов, который, как сообщается, включал призывы к глобальной продовольственной безопасности, ядерной безопасности, экологической безопасности, гуманитарной помощи и освобождению пленных.

Украинские официальные лица сообщили, что 7 августа украинские и российские силы провели обмен военнопленными.

Войска РФ 7 августа вели наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, в районе Бахмута, на рубеже Авдеевка - Донецк, на границе Донецкой и Запорожской областей, в западной части Запорожской области, наступали на отдельных участках.

Кремль продолжает попытки изобразить себя адекватно мобилизующим российскую оборонно-промышленную базу для затяжных военных действий.

Российские оккупационные "власти" продолжают использовать выплаты материнского капитала для принуждения мирных жителей Украины на оккупированных территориях к принятию гражданства РФ и усиления общественного контроля на захваченных территориях.

Саммит по Украине в Саудовской Аравии

Напомним, что на двухдневной встрече в Саудовской Аравии, состоявшейся 5-6 августа, главной темой стала украинская "формула мира". На встречу были приглашены представители более 40 стран, среди которых Индия, Бразилия, Индонезия, Египет, Мексика и Китай.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам саммита заявил, что некоторые представители имели разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств.

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер назвал участие Китая в саммите продуктивным.