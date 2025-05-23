В ISW рассказали, что ждать от России на фронте летом

Наступательная операция Российской Федерации (РФ) летом может быть сосредоточена на трех направлениях, которые враг усиливал подразделениями в течение последних пяти месяцев.

Об этом рассказала аналитик по вопросам России в Институте изучения войны (ISW) Анжелика Эванс в материале РБК-Украина " Игра Путина и молчание Трампа: что Россия готовит против Украины ".

По словам Эванс, речь идет о направлениях Покровска, Константиновки и Новопавловки. За последние пять месяцев враг передислоцировал несколько подразделений из районов Великой Новоселки и Орехова в район Покровск-Константиновка, что может свидетельствовать о планах усилить направления перед вероятной очередной фазой активных боевых действий.

Она добавила, что враг продвигается в направлении Покровска и уже в течение года создает условия для его окружения. Летом 2025-го россияне могут активизировать эти усилия.

В частности, недавно Россия осуществила несколько атак в южной части Белгородской области, что, в свою очередь, может свидетельствовать о попытке расширить плацдарм в северной части Харьковской области. Впрочем, на Харьковском направлении Россия уже в течение почти года не достигала значительных успехов, в связи с чем маловероятно, что направление будет приоритетным этим летом.

Россия выбрала изнурительный сценарий

Как объясняет Эванс, с начала 2022-го враг не продемонстрировал способности проводить быстрые механизированные маневры, а захват Донецкой области оказался для россиян многолетней кампанией.

"Нынешняя концепция победы президента России Владимира Путина, которая базируется на медленном, изнурительном продвижении пехоты, похоже, устраивает российское военное командование. Несмотря на значительные потери, продвижение происходит на 1-2 километра в день. Маловероятно, что в ближайшей перспективе мы увидим существенные изменения в тактике или возможностях, которые бы позволили России осуществлять глубокие прорывы или быстро захватывать большие территории", - пояснила она.

Попытка зайти в Днепропетровскую область

Аналитик по вопросам России в ISW добавила, что в течение ближайших недель и месяцев оккупанты могут попытаться зайти в Днепропетровскую область. До административной границы региона от ближайшей позиции врага - около трех километров, но последние месяцы врагу не удается прорваться вперед.

"Они могут пересечь восточные рубежи Днепропетровской области в течение ближайших недель или месяцев, однако при условии сохранения оборонительных и дроновых возможностей ВСУ, продвижение там, скорее всего, будет таким же медленным и изнурительным, как и в Донецкой области", - добавила она.