В ISW рассказали, где ВСУ добились успехов в ходе нового наступления в Курской области

Аналитики пишут, что по утверждениям российских источников, ВСУ провели несколько механизированных атак численностью примерно в роту на направлении Бердин-Новосотницкий (северо-восток от Суджи). Атаки проводились в три волны с использованием бронетехники численностью примерно в батальон.

Также источники РФ утверждают, что украинские силы активизировали наступательные операции в направлении Леонидово (юго-восток от Коренева) и провели усиленную механизированную атаку численностью в взвод возле Пушкарного (восточнее Суджи).

Геолокационные кадры от 5 января указывают на то, что ВСУ продвинулись в полях к юго-западу и югу от Бердина и вошли в южную часть населенного пункта.

Помимо этого, российские военкоры опубликовали обновленные карты района боевых действий под Курском (в Курской области), которые указывают, что по состоянию на 5 января ВСУ также занимают Черкасское Поречное, Мартыновку и Михайловку (все северо-восточнее Суджи и юго-западнее Бердина). Также они сообщили, что украинские войска недавно вошли в населенный пункт Новосотницкий (чуть восточнее Бердина), и продвинулись в полях к западу от Ямской Степи (непосредственно к северо-западу от Бердина) и к западу от Новой Сорочины (севернее Суджи и северо-западнее Бердина).

Также по словам военкоров РФ, ВСУ небольшими пехотными группами проводили наступательные операции в районе Никопольского и Александровки (соответственно к востоку и юго-востоку от Леонидово) и к северу от Русской Конопельки (восточнее Суджи) в направлении Пушкарного. Однако россияне не предоставили подробностей о возможных масштабных возможных украинских выступлений в этих районах.

В основном российские военкоры выразили обеспокоенность тем, что возобновление атак ВСУ в Курской области может быть отвлекающим, и заявили, что еще слишком рано определять, могут ли эти операции в регионе стать частью будущих основных усилий.

В то же время, успехи есть и у врага. 5 числа войска РФ тоже продвинулись к юго-востоку от Суджи и контратаковали усилившиеся атаки ВСУ к юго-востоку от Коренево и к северу от Суджи. В частности, геолокационные кадры показывают, что войска РФ продвинулись в западной и южной части Махновки (чуть юго-восточнее Суджи).