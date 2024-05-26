В ISW рассказали, почему Россия провалила наступление в Харьковской области

Отмечается, что 10 мая российским войскам удалось застать Силы обороны врасплох и достичь тактически значительных успехов в менее защищенных районах Харьковской области.

В ISW напомнили, что 25 мая Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило о начале расследования ненадлежащей подготовки украинской обороны в этом районе и ухода отдельными подразделениями ВСУ позиций в районе поселка Липки и города Волчанск. По данным Бюро, это позволило вражеским войскам продвинуться ко второй линии украинской обороны. В то же время, говорится в отчете, ограниченность человеческих ресурсов не позволила российским войскам достичь более глубокого проникновения в области.

"Российское военное командование считало, что сосредоточение больших сил насторожит украинские войска и лишит их возможности провести оперативную неожиданность. Однако решение России не задействовать немедленно существенные резервы, не позволило российским войскам достичь быстрых успехов и более глубокого проникновения", - говорится в отчете ISW.

В Институте изучения войны отметили, что Силы обороны закрепились на оборонительных позициях в этом районе. При этом армия РФ использовала свою тактическую возможность достичь относительно быстрых успехов против позиций, которые укрепили и контролируют ВСУ.