ISW: в РФ пытаются сдержать панику из-за взрывов в оккупированном Крыму

Подобная картина в информационном пространстве России еще больше выявила недостатки в сообществе "военкоров", считают эксперты.

Так, российский провоенный блогер резко обвинил других видных "военкоров", которые критиковали поведение РФ в войне 2 августа, в том, что они "имбецилы", которые поддерживают "провокационные публикации" и "бешеную критику" Минобороны РФ.

Причиной таких жестких высказываний стала публикация блогерами изображений, показывающих последствия недавних ударов ВСУ под оккупированном Севастополем и на мосту Чонгар в Крыму, которые, по мнению некоторых источников, могут "безответственно сеять панику".

Печально известный пророссийский украинский блогер, поддерживаемый Кремлем, дополнительно обвинил одного из критически настроенных "военкоров" в краже краудсорсинговых сборов, предназначенных для российских сил.

В Институте изучения войны отмечают, что обе эти конкретные критические статьи привлекли значительное внимание других провоенных российских комментаторов, многие из которых поддержали критические каналы, подвергшиеся атакам за сообщения об ударах по Крыму.

Один "военкор" заявил, что вся проблема заключается в публикации фото предполагаемых украинских ударов по объектам в оккупированном Крыму, при этом подчеркнул, что оригинальные изображения взяты из украинских каналов Telegram.

Другой известный российский блогер заявил, что спор о размещении изображений последствий ударов в Крыму стал настолько напряженным, что привлек внимание крымского управления ФСБ и так называемого главы крымской оккупационной "администрации" Сергея Аксенова, вероятно, потому, что эти структуры заинтересованы в предотвращении паники на полуострове.

Спор вокруг этих двух "военкоров", наряду с сопутствующими обвинениями, свидетельствует о том, что вопрос об ударах по Крыму является "явно невралгической точкой в провоенном российском информационном пространстве", говорится в отчете.

Аналитики ISW напомнили, что ранее, после очевидного удара ВСУ по мосту Чонгар 29 июля, подавляющее большинство российских блогеров хранили молчание, а несколько избранных каналов просто репостили изображения нанесенного ущерба в последующие дни.

По оценке экспертов, отсутствие дискуссии среди "военкоров" после ударов по Чонгарскому мосту предполагает, что Кремль, возможно, официально приказал блогерам помалкивать о крымских ударах. Что еще раз подтверждает предыдущую оценку ISW и подчеркивает тот факт, что освещение событий на полуострове создало значительную напряженность в российском информационном пространстве.

"Российские власти, в том числе крымская оккупационная "администрация", кровно заинтересованы в ограничении распространения информации об ударах и их последствиях для российской логистики через оккупированный полуостров из-за опасений, что эта информация вызовет панику среди населения и поставит под сомнение способность РФ для эффективной защиты своей оккупированной территории", - указывается в публикации.

Ключевые выводы:

Высшие эшелоны российского военного командования, возможно, приказали блогерам хранить молчание о проблемах, в которых можно напрямую обвинить военное командование РФ.

В ночь с 1 на 2 августа Россия нанесла удар БПЛА, в результате которого была уничтожена портовая инфраструктура в Одесской области, в том числе 40 000 тонн зерна.

Командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Михаил Теплинский объявил о формировании до двух новых полков ВДВ и воссоздании 104-й дивизии ВДВ к концу 2023 года. Заявление Теплинского свидетельствует о том, что он сохраняет свою позицию, и о публичной поддержке Минобороны РФ после слухов о его аресте, возможно, в результате его связи с ЧВК "Вагнера", в середине июля.

2 августа Минобороны РФ официально передало оружие и транспортные средства Силам территориальной обороны Белгородской и Курской областей, перераспределив обычные военные средства в рамках усилий Кремля по неуклонному расширению возможностей внутренней безопасности России после вооруженного мятежа "вагнеровцев" 24 июня.

ВСУ продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, 2 августа продвинулись в районе Бахмута.

Войска РФ вели наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово, в районе Кременной, в районе Бахмута, на рубеже Авдеевка - Донецк.

Российские граждане все чаще совершают нападения на военкоматы по всей РФ в результате, як утверждают российские источники, целенаправленных мошеннических звонков.

Российский диктатор Владимир Путин продвигал кремлевский нарратив о "Новороссии", и 2 августа объявил об инициативах правительства по обеспечению книгами оккупированных территорий Украины.

Атаки на Чонгарский мост и взрывы в Крыму

Отметим, что в последнее время взрывы во временно оккупированном Крыму стали уже привычным явлением. Так, например, 2 августа на полуострове произошли сильные взрывы, из-за чего российские захватчики перекрыли движение по Керченскому мосту. О "хлопках" сообщали в Симферополе и районе, а также в Новофедоровке и Гвардейском.

Напомним, что 1 августа в Севастополе также сообщали о взрыве. Он был настолько мощным, что его слышали даже в Бахчисарае, который расположен в 30 км от города.

Также сообщалось, что 29 июля Силы обороны Украины совершили вторую успешную атаку по Чонгарскому мосту (первая прошла 22 июня).

При этом херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявлял о якобы отражении ПВО украинской атаки на железную дорогу в Чонгаре, куда "летело 12 ракет Storm Shadow", однако появившиеся позже снимки разбитых путей свидетельствуют об обратном.

Как отметил в разговоре с РБК-Украина военный эксперт Алексей Гетьман, ВСУ продолжают выполнять филигранную работу и подрывать логистику врага, и вскоре Крым может превратиться в "остров".