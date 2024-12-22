В ISW предположили, для чего РФ будет повышать престиж военной службы среди молодежи

Аналитики отмечают, что российский диктатор Владимир Путин продолжает расширять сеть программ военно-патриотического воспитания молодежи как в РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины. Это происходит в преддверии предстоящего "Года защитника отечества" в 2025 году.

В частности, 20 декабря Путин утвердил список из четырех поручений правительству РФ. В том числе, распоряжения о:

создании и развитии сети "военно-спортивных лагерей" для популяризации призыва молодежи на военную службу;

расширении программы Кремля "Дороги Победы";

создании онлайн-платформы для организации программ военно-патриотического воспитания российской молодежи;

и переводе одного детского "оздоровительного лагеря" на круглогодичный режим работы.

"Программа Кремля "Дороги Победы" направлена на "воспитание патриотических чувств у современных детей и молодежи" и предлагает бесплатные экскурсии по российским культурным и историческим местам "воинской славы" для российских детей и молодежи", - уточняется в отчете.

В ISW пишут, что ранее Кремль использовал военные и спортивные тренировочные лагеря "Авангард" для милитаризации и внедрения в украинскую молодежь российских культурных и исторических нарративов. И судя по всему, РФ расширяет свою подобных лагерей по всей России в рамках своих долгосрочных усилий по формированию силы.



Кроме того, Кремль готовится расширить и возвысить другие молодежные военно-патриотические организации, такие как Юнармия и Движение первых, для милитаризации российской молодежи.



Также он использует свою программу "Время героев", чтобы разместить так называемых ветеранов войны в Украине на правительственные должности и милитаризировать российское общество в целом.



20 декабря Путин объявил, что Кремль будет рассматривать 2025 год как "Год защитника Отечества", указав, что он намерен ориентировать политические и идеологические приоритеты России на 2025 год вокруг российских ветеранов и дальнейшей милитаризации российского общества.



Вывод ISW



Аналитики пришли к выводу, что Кремль, вероятно, намерен использовать эти военно-политические организации для поощрения и повышения престижа военной службы среди российской молодежи и общества. Все дело в том, что Кремль продолжает планировать свои долгосрочные военные действия в Украине и возможные будущие вооруженные конфликты с западными странами.