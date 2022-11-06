ISW: Пригожин пытается расширить свое влияние в регионах России

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пытается расширить свое влияние в регионах России. Бизнесмен посетил Курскую область, где выстраивают линию обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Пригожин пытается завуалировать свои усилия по укреплению своей независимой опоры власти апелляцией к концепции исторического единства России.

Пригожин заявил, что "российский народ, бизнес, правительство и армия должны объединиться для борьбы за суверенитет России и ее великое будущее", уклонившись от вопроса журналиста о встрече с курскими бизнесменами по поводу организации "ополчений".

Комментарий Пригожина о российской "сплоченной армии" рядом с президентом РФ Путиным, вероятно, был тонко завуалированным сарказмом, учитывая, что Пригожин неоднократно критиковал российские Вооруженные силы во многих случаях.

Пригожин также прямо признал, что является независимым субъектом, что, как ранее оценивал ISW, снимает с него некоторые обязательства перед Кремлем и Минобороны России

Зависимость Путина от сил Пригожина вокруг Бахмута также дает Пригожину такие привилегии, как высказывание своей критики в адрес Кремля или российских вооруженных сил без существенных последствий. Пригожин также открыл свой вагнеровский центр в Санкт-Петербурге, пишут аналитики.

Ключевые выводы ISW

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян подтвердил, что Иран начал поставлять России беспилотники до 24 февраля.

Один из главарей "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что дружественный огонь России, возможно, стал причиной до 60% общих потерь России с середины мая.

Сообщается, что украинские войска продолжали контрнаступление на линии Сватово - Кременная.

Российские войска продолжали занимать оборонительные позиции вдоль Днепра.

Украинские силы продолжали атаковать российскую логистику и транспорт в Херсонской области.

Российские силы продолжали наступление в районе Бахмута и заявили о неустановленных достижениях.

Российские войска продолжали безрезультатные наступательные действия в районе Авдеевка - Донецк и в западной части Донецка.

Продолжающиеся плохие условия для мобилизованных солдат стали катализатором масштабных протестов в Казани.

Сообщается, что неизвестные совершили покушение на "судью ДНР" Александра Никулина.

Россия продолжает развертывание персонала для заполнения административных должностей на оккупированных территориях.

Российские силы продолжили принудительную эвакуацию в Херсонской области.

Сообщается, что более 80% жителей Херсона эвакуированы.

Напомним, по данным Washington Post, доверенным лицом, которое недавно сообщило президенту России Владимиру Путину о том, как его военные ведут войну в Украине, был Евгений Пригожин, основатель группы российских наемников.

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