В ISW объяснили "сигналы" Путина о готовности заморозить войну против Украины

О каких "сигналах" идет речь

Издание New York Times (NYT) со ссылкой на бывших и нынешних высокопоставленных российских, американских и международных чиновников ранее выпустило материал, в ком говорилось об использовании Путиным обратных каналов и посредников, чтобы продемонстрировать свою якобы заинтересованность в прекращении огня в войне против Украины, несмотря на недавние публичные его заявления об обратном.

Как сообщило NYT, западные официальные лица с сентября "улавливали новые сигналы" через обратные каналы о том, что Путин заинтересован в прекращении огня, которое заморозит текущие линии фронта в Украине. При этом издание отмечало, что западные официальные лица предупредили о возможности этих каналов "неверным направлением Кремля", которое может не отражать "настоящее желание" вести переговоры.

Вероятные мотивы диктатора

NYT предложило несколько возможных мотивов Путина для его якобы интереса к прекращению огня:

предстоящие президентские выборы в России в марте 2024 года,

желание "оставить свои варианты открытыми" по решению войны и воспользоваться предполагаемым уменьшением поддержки Украины Западом,

а также "отвлечение" из-за войны Израиля и ХАМАС.

Риторика и манипуляции

Все эти мотивы отражают временные причины, почему Путин может добиваться временного "перемирия" в войне с Украиной, что принесет пользу России, дав ей время подготовиться к возобновлению агрессии, что совпадает с оценками ISW.

Как отмечает NYT, публичная риторика Путина, недавно подтвердившего максималистские цели России, равнозначны полной капитуляции Украины и Запада, противоречит сообщениям о его желании "провозгласить победу и двигаться дальше".

В отчете также говорится, что ни NYT, ни источники издания не предоставили никаких оснований полагать, что коммуникации Путина по обратному каналу больше отображают его цели, чем его публичные выступления.

Что говорят в Кремле

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил NYT, что "Россия продолжает готовность (к переговорам), но исключительно для достижения собственных целей". Так он ответил на вопрос о готовности России вести переговоры по прекращению огня в Украине на нынешних линиях фронта.

Аналитики отмечают, что Путин недавно повторил, что его максималистские цели в Украине - "денацификация", "демилитаризация" и навязывание "нейтрального статуса" - остаются неизменными. Кроме того, и диктатор, и высшие чиновники Кремля все чаще высказывают экспансионистскую риторику, указывающую на то, что цели Путина сбываются. Это не исключает дальнейших российских попыток захватить новые территории Украины.

В чем смысл путинских "сигналов"

"Время, когда Путин сообщает о заинтересованности в прекращении огня, больше отвечает постоянным усилиям России отложить и помешать дальнейшей военной помощи Западу Украине, чем серьезной заинтересованности в прекращении войны, кроме полной победы России", - рассказали эксперты ISW.

В Институте изучения войны наблюдали подобные попытки Кремля ввести в заблуждение западных политиков, чтобы они оказывали давление на Украину для начала переговоров с Россией зимой 2022-2023 годов, и фактически переориентировали внимание Запада на гипотетические переговоры, а не на то, чтобы у Украины было достаточно средств перед весенне-летним контрнаступлением.

"Кремль, вероятно, использует обратные каналы, чтобы добиться подобного эффекта среди западных дебатов по дальнейшей военной помощи Украине", - считают аналитики.

Ключевые выводы:

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-полковник Михаил Теплинский прямо отметил, что силы ВДВ находятся под значительным давлением для проведения скорых наступательных операций вблизи Бахмута и отражения украинских атак на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Теплинский также намекнул, что российское военное командование оперативно отправляет новых офицеров ВДВ и войска на передовую без прохождения ими предбоевой подготовки.

810-я бригада морской пехоты Черноморского флота России подтвердила, что намеренно использует химическое оружие против украинских войск, что является очевидным нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, участником которого является РФ.

Недавний анализ OSINT-аналитика М. Т. Андерсона подтверждает, что хотя российские войска переместили основную часть средств Черноморского флота из оккупированного Севастополя, ЧФ сохраняет ограниченное военно-морское присутствие в Севастополе.

Российское информационное пространство использовало новость о решении украинского журналиста не возвращаться в Украину после загранкомандировки, чтобы усилить продолжающиеся российские информационные операции по сопротивлению полной мобилизации в Украине, которые целенаправленно игнорируют гораздо более существенное сопротивление в РФ частичной мобилизации резервистов в сентябре 2022 года.

Российские "военкоры" использовали предоставление российского гражданства палестинским беженцам 23 декабря для продвижения идеи "соотечественников России за границей" - часто используемого Кремлем "оправдания" войны против Украины.

Российские войска недавно подтвердили продвижение вблизи Купянска и Кременной, северо-восточнее Бахмута, юго-западнее города Донецка и на восточном (левом) берегу Херсонской области и продолжили позиционные боевые действия вдоль всей линии столкновения.

Глава дочерней компании российского государственного оборонного конгломерата "Ростех" Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) Юрий Слюсарь заявил в телевизионном интервью 19 декабря, что ОАК увеличит производство боевых самолетов в 2024 и 2025 годах, в том числе производство новых типов самолетов.

Российская оккупационная "власть" строит "избирательную инфраструктуру" в оккупированной части Украины, чтобы создать условия для предстоящих "президентских выборов".

Позиция Украины по переговорам с РФ

Напомним, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна:

полностью покинуть территорию Украины;

изменить политическую элиту;

признать военные преступления;

выдать организаторов войны для трибунала

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал мир прекратить жить иллюзиями и пытаться найти "другой выход", кроме поражения России.