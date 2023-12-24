В ISW объяснили "сигналы" Путина о готовности заморозить войну против Украины

Кремль может использовать "сигналы" для Запада о якобы готовности поставить войну против Украины "на паузу" для попытки снизить оборонную помощь стран-партнеров. Подобные манипуляции со стороны российского диктатора Владимира Путина уже были, в частности, по теме переговоров.
К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Издание New York Times (NYT) со ссылкой на бывших и нынешних высокопоставленных российских, американских и международных чиновников ранее выпустило материал, в ком говорилось об использовании Путиным обратных каналов и посредников, чтобы продемонстрировать свою якобы заинтересованность в прекращении огня в войне против Украины, несмотря на недавние публичные его заявления об обратном.
Как сообщило NYT, западные официальные лица с сентября "улавливали новые сигналы" через обратные каналы о том, что Путин заинтересован в прекращении огня, которое заморозит текущие линии фронта в Украине. При этом издание отмечало, что западные официальные лица предупредили о возможности этих каналов "неверным направлением Кремля", которое может не отражать "настоящее желание" вести переговоры.
NYT предложило несколько возможных мотивов Путина для его якобы интереса к прекращению огня:
Все эти мотивы отражают временные причины, почему Путин может добиваться временного "перемирия" в войне с Украиной, что принесет пользу России, дав ей время подготовиться к возобновлению агрессии, что совпадает с оценками ISW.
Как отмечает NYT, публичная риторика Путина, недавно подтвердившего максималистские цели России, равнозначны полной капитуляции Украины и Запада, противоречит сообщениям о его желании "провозгласить победу и двигаться дальше".
В отчете также говорится, что ни NYT, ни источники издания не предоставили никаких оснований полагать, что коммуникации Путина по обратному каналу больше отображают его цели, чем его публичные выступления.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил NYT, что "Россия продолжает готовность (к переговорам), но исключительно для достижения собственных целей". Так он ответил на вопрос о готовности России вести переговоры по прекращению огня в Украине на нынешних линиях фронта.
Аналитики отмечают, что Путин недавно повторил, что его максималистские цели в Украине - "денацификация", "демилитаризация" и навязывание "нейтрального статуса" - остаются неизменными. Кроме того, и диктатор, и высшие чиновники Кремля все чаще высказывают экспансионистскую риторику, указывающую на то, что цели Путина сбываются. Это не исключает дальнейших российских попыток захватить новые территории Украины.
"Время, когда Путин сообщает о заинтересованности в прекращении огня, больше отвечает постоянным усилиям России отложить и помешать дальнейшей военной помощи Западу Украине, чем серьезной заинтересованности в прекращении войны, кроме полной победы России", - рассказали эксперты ISW.
В Институте изучения войны наблюдали подобные попытки Кремля ввести в заблуждение западных политиков, чтобы они оказывали давление на Украину для начала переговоров с Россией зимой 2022-2023 годов, и фактически переориентировали внимание Запада на гипотетические переговоры, а не на то, чтобы у Украины было достаточно средств перед весенне-летним контрнаступлением.
"Кремль, вероятно, использует обратные каналы, чтобы добиться подобного эффекта среди западных дебатов по дальнейшей военной помощи Украине", - считают аналитики.
Напомним, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Для возобновления переговоров Россия должна:
Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал мир прекратить жить иллюзиями и пытаться найти "другой выход", кроме поражения России.
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