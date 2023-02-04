В ISW объяснили, для чего в РФ представляют войну против Украины как угрозу внутренней безопасности

Российские чиновники продолжают манипулировать законом, чтобы представить войну против Украины как угрозу внутренней безопасности и получить поддержку боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В отчете указывается, что диктатор Владимир Путин 31 января подписал указ, упрощающий процесс введения оповещения о террористических угрозах и позволяющий регионам, отнесенным к "желтому уровню" террористической угрозы на неопределенный срок вводить повышенный террористический уровень.

Впоследствии, 3 февраля, как отмечают аналитики, Брянская и Курская области объявили о бессрочном продолжении "желтого" уровня террористической угрозы в связи с необходимостью усиления мер по охране и защите территории РФ.

Таким образом, тамошние чиновники, скорее всего , пытаются использовать новый режим "уровня террора" для усиления правоохранительных мер, чтобы подавить внутреннее инакомыслие, частично представить войну в Украине как прямую угрозу внутренней безопасности и создать дальнейшую поддержку боевых действий среди населения РФ, поясняют в Институте изучения.

Ключевые выводы ISW: