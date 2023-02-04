В ISW объяснили, для чего в РФ представляют войну против Украины как угрозу внутренней безопасности
Российские чиновники продолжают манипулировать законом, чтобы представить войну против Украины как угрозу внутренней безопасности и получить поддержку боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
В отчете указывается, что диктатор Владимир Путин 31 января подписал указ, упрощающий процесс введения оповещения о террористических угрозах и позволяющий регионам, отнесенным к "желтому уровню" террористической угрозы на неопределенный срок вводить повышенный террористический уровень.
Впоследствии, 3 февраля, как отмечают аналитики, Брянская и Курская области объявили о бессрочном продолжении "желтого" уровня террористической угрозы в связи с необходимостью усиления мер по охране и защите территории РФ.
Таким образом, тамошние чиновники, скорее всего, пытаются использовать новый режим "уровня террора" для усиления правоохранительных мер, чтобы подавить внутреннее инакомыслие, частично представить войну в Украине как прямую угрозу внутренней безопасности и создать дальнейшую поддержку боевых действий среди населения РФ, поясняют в Институте изучения.
Ключевые выводы ISW:
- 3 февраля администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов.
- Путин продолжил кампанию против отдельных оппозиционных голосов во внутреннем информационном пространстве РФ.
- Российские войска продолжали наступление на линии Сватово-Кременная с усилением боевых действий в районе Кременной.
- Российские войска продолжали наступательные действия вокруг Бахмута.
- Российские войска не сделали никаких подтвержденных территориальных достижений на юге Украины.
- Сообщается, что западные официальные лица подсчитали, что российские войска понесли почти 200 000 потерь во время войны в Украине.
- Чиновники РФ продолжают полагаться на организованные правительством неправительственные организации, действующие на оккупированных территориях, чтобы создать вид поддержки российской оккупации со стороны населения.
Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, що что Путин совершил две массивные стратегические ошибки, приняв решение начать полномасштабное вторжение в Украину.
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