В ISW оценили вероятность вторжения армии Беларуси в Украину

Учения не являются прикрытием для сосредоточения белорусских и/или российских войск вблизи позиций для вторжения в Украину, говорится в материале.

Приказ Лукашенко от 13 декабря предусматривает разворачивание белорусских подразделений на полигонах по всей Беларуси, выполнение инженерных фортификационных задач и отработка форсирования рек Неман и Березина (которые находятся на расстоянии более 170 км и 70 км от белорусско-украинской границы соответственно).

На кадрах, опубликованных в социальных сетях во вторник, видно, как колонна, вероятно, белорусских боевых машин пехоты и грузовиков движется из Колодищ (к востоку от Минска) в сторону Хатавы (6 км к югу от Минска).

Сообщается, что 13 декабря белорусские силы перебросили 25 БТР-80 и 30 грузовиков с личным составом в направлении Малорита, Брест (примерно в 15 км от Украины). Кроме того, российские танки Т-80 были переброшены с Обуз-Лесновского полигона в белорусском Бресте, на Брестский полигон также в Бресте (примерно в 30 км от белорусско-украинской границы) примерно 12 декабря. Сообщается, что РФ перебросила 13 декабря три перехватчика МиГ-31К на белорусский аэродром в Мачулищи.

Эти развертывания, вероятно, являются частью продолжающихся российских информационных операций, предполагающих, что белорусские сухопутные войска могут присоединиться к российскому полномасштабному вторжению в Украину, отмечают аналитики. В ISW считают возможность вторжения Беларуси в Украину в обозримом будущем маловероятным.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что 13 декабря ситуация на севере Украины вблизи Беларуси существенно не изменилась и что украинские власти до сих пор не обнаружили российские силы, формирующие ударные группы в Беларуси.

В Госпогранслужбе Украины проинформировали, что ситуация на границе с Беларусью находится под контролем, несмотря на недавние белорусские проверки готовности.